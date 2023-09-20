«Непросто, со скрипом». Кадейкин высказался о первой победе СКА за шесть матчей

Новый капитан СКА Александр Кадейкин прокомментировал победный матч с «Северсталью» (4:1).
«Какие эмоции после победы? Скинулось давление, напряжение. Хотелось прервать это напряжение, не сказать, что прям сильно давило, но для команды с такими амбициями, как у СКА, проигрывать пять матчей это ненормально. Победили непросто, со скрипом. Неплохо играли сегодня, начали реализовывать. Есть куда добавлять. В последних играх у нас идёт хорошая динамика, начали добавлять. Хорошие ощущения после победы.
Стоило бы делать серьёзные выводы, если бы проиграли и сегодня? По этому вопросу к тренерскому штабу, руководству. Повторюсь, что мы понимаем, что это ненормальная ситуация. Не мыслим категориями «провал» — «не провал», «всё плохо» — «всё хорошо». Даже сейчас – мы выиграли, но понимаем, за что нам надо цепляться и куда идти», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 20 сентября 2023
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