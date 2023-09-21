Нападающий «Северстали»: «Сочи» — криптонит для нас? Мы сами себе проиграли оба матча
Поделиться
Нападающий «Северстали» Егор Степанов после поражения от СКА (1:4) рассказал о двух проигранных матчах от «Сочи» (4:5 ОТ, 3:5).
«Хоккей Козырева? Мне очень нравится его стиль. Не сказать, что через него проще адаптироваться к КХЛ, но лучше, когда ты больше играешь с шайбой, постоянно рядом есть партнёр. Очень приятный хоккей.
«Сочи» — криптонит для «Северстали»? Мы сами себе проиграли оба матча. В первый раз вели 1:3 дома, потом они сравняли и выиграли в овертайме. Во второй раз играли не в тот хоккей, которого от нас просили. Поэтому такой результат», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Ранее Степанов рассказал про отменённый гол череповецкого клуба в игре со СКА.
Комментарии
- 21 сентября 2023
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:50
-
04:21
-
04:13
-
03:02
- 20 сентября 2023
-
23:52
-
23:43
-
23:34
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:13
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:32
-
21:18
-
21:14
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:18
-
20:11
Партнерский контент