Нападающий «Северстали»: «Сочи» — криптонит для нас? Мы сами себе проиграли оба матча

Нападающий «Северстали» Егор Степанов после поражения от СКА (1:4) рассказал о двух проигранных матчах от «Сочи» (4:5 ОТ, 3:5).

«Хоккей Козырева? Мне очень нравится его стиль. Не сказать, что через него проще адаптироваться к КХЛ, но лучше, когда ты больше играешь с шайбой, постоянно рядом есть партнёр. Очень приятный хоккей.

«Сочи» — криптонит для «Северстали»? Мы сами себе проиграли оба матча. В первый раз вели 1:3 дома, потом они сравняли и выиграли в овертайме. Во второй раз играли не в тот хоккей, которого от нас просили. Поэтому такой результат», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее Степанов рассказал про отменённый гол череповецкого клуба в игре со СКА.