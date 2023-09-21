Экс-игрок НХЛ: если Мэттьюс хочет что-то выиграть в «Торонто», ему надо ужаться в зарплате

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился мнением о новом контракте форварда и лидера «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса. Американец с сезона-2024/2025 будет зарабатывать в среднем за год $ 13,25 млн — это рекордный показатель в НХЛ.

«Как игрок ты постоянно работаешь над улучшением своих возможностей, чтобы заслужить такую зарплату. С другой стороны, есть пример Сидни Кросби, который пошёл на сокращение зарплаты, чтобы сохранить «Питтсбургу» немного денег. Но в его случае это специфическая ситуация. Он так знаменит. Уверен, он не платит за обеды в ресторанах, он обеспечен до конца жизни. Мэттьюс находится примерно в таком же положении. Если кто-то предлагает тебе на выбор $ 14 млн или $ 10 млн, ты, естественно, возьмёшь 14. Но если ты играешь в нынешнем «Торонто» и хочешь что-то выиграть, думаю, нужно немного ужаться в зарплате и пойти на уступки. Думаю, в «Торонто» очень хорошо подумали, ведь через пару лет потолок поднимется», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Космачуком можно прочитать на «Чемпионате» в 12:00.