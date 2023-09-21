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Что вас больше всего удивило на старте сезона КХЛ?

Что вас больше всего удивило на старте сезона КХЛ?
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Сегодня, 21 сентября, ровно три недели с начала нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Стартовавший регулярный чемпионат уже преподнёс немало сюрпризов и неожиданностей.

«Сочи» одержал четыре победы подряд впервые за долгое время, «Куньлунь» уверенно начал регулярку и сейчас находится в зоне плей-офф. «Торпедо» лидирует в Западной конференции КХЛ.

Обладатель Кубка Гагарина — 2023 ЦСКА неудачно начал чемпионат, потерпев пять поражений в восьми матчах. СКА едва не повторил клубную антирекордную серию проигрышей. Санкт-петербургский клуб потерпел пять поражений подряд. Новичок сезона «Лада» удивила уверенным хоккеем и уже обыграла «Металлург» и «Трактор» (челябинцев — дважды).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Что вас больше всего удивило на старте сезона КХЛ?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

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