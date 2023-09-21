У КХЛ уже есть чемпион – это «Торпедо». И неважно, кому достанется кубок

«Торпедо» – лидер Западной конференции, и мы уже несколько раз подробно писали о том, что, кроме турнирного положения, отличает эту команду от других.

На старте сезона у «Торпедо» всё действительно отлично. Подчинённые Игоря Ларионова потеряли только 3 очка из 16, а оба поражения потерпели с разницей в одну шайбу.

Но, как ни странно, стандартный спортивный набор из голов, очков и секунд не самое главное, что есть в жизни нижегородцев. Результат для «Торпедо» – это своеобразный вид пассивного дохода, необязательный, хотя и приятный, побочный эффект от красивой игры.

В нашей лиге есть команды, которые существуют исключительно для того, чтобы набирать очки. «Салават», «Локомотив», «Трактор», «Адмирал», «Лада», временами «Ак Барс» – это такие мини-заводы, перед которыми стоит цель выточить как можно больше очков. Единственный критерий их успешности – результат, и только во имя результата они и работают.

Пока многие конкуренты используют лёд как цех, «Торпедо» превращает его в площадку для творчества, и количество разрезающих передач для нижегородцев гораздо важнее количества очков. Конечно, если бы волжане делали красиво и постоянно проигрывали, то эффект был бы совершенно другим. Но перестали бы мы восхищаться командой, если бы сейчас она занимала не первое, а, скажем, пятое место? Хоккей на нижегородском диалекте – это игра, не пахота, не дело государственной важности, потому и победу не стоит переоценивать, победа – это просто победа, удачно проведённый вечер, сочная долька ананаса, а не предмет для сравнений с катастрофой, в которой потеряны сотни тысяч жизней.

Разумеется, лидерство – даже промежуточное – не бесполезное приобретение «Торпедо». Оно увеличивает авторитет команды и позволяет подчеркнуть собственную исключительность. Нижегородцы не только к хоккейной тактике относятся иначе – они вообще всё делают не так, как все. Минимальный бюджет? Да он и не нужен. Два 17-летних игрока в основе? Не вопрос. Короткая предсезонка без турниров? Конечно, зачем спрашиваете.

Когда кажется, что больше не найти то, в чём можно выделиться, «Торпедо» одерживает новую победу и у Игоря Ларионова появляется повод вытащить из профессорского портфеля новую идею:

«Почему в конце игры (с «Куньлунем». – Прим. «Чемпионата») вышла совсем непривычная бригада большинства? Есть тренерский код, который я соблюдаю. Нельзя добивать команду, которая играет в меньшинстве в конце матча при счёте 5:2. Это вопрос этики».

«Как отношусь к замене вратаря в овертайме? Я никогда такого делать не буду. Никогда. По ряду причин. Если только команде нужно очко, чтобы попасть в плей-офф — тогда да. А так, игра должна идти, как она идёт. То есть «три на три». И так же и заканчиваться в овертайме — «три на три». Это моё мнение. Я в эти игры не играю».

«Вышли на раскатку позже? Вы знаете, мы будем выходить вообще за 15 минут. Смысл тратить лишние силы? Это был четвёртый матч за семь дней, с переездами. Мы обычно выходим за 17 и за 20 минут. Но я считаю, что сделали то, что необходимо сделать: проверили лёд, проверили клюшки. Дальше там нечего делать. Мы получаем деньги за игру, а не за раскатки».

Непонятно, что ждёт «Торпедо» за поворотом, каков его предел, настанет ли тот момент, когда оно «посыплется». Наверняка хоккеисты и тренеры хотят большего, и, чем дальше, тем меньше их будут удовлетворять поражения при изящной игре. Но совершенно очевидно, что свою главную победу команда уже одержала. Она показала, как прекрасно быть дерзкой, идти против течения, верить в мечту. Это ценнее, чем кубок.