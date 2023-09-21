«Может, они привыкли к другому». Форвард «Торпедо» — о критике льда от Р. Ротенберга

Российский нападающий «Торпедо» Василий Атанасов ответил на критику главного тренера СКА Романа Ротенберга. Ранее наставник санкт-петербургской команды остался недовольным качеством льда на стадионе в Нижнем Новгороде.

«Мы же забиваем на этом льду. Не знаю, может, они привыкли к другому льду. Но мы должны все подстраиваться под лёд», — приводит слова Атанасова Metaratings.ru.

Напомним, в начале сентября СКА потерпел поражение в матче с «Торпедо». Санкт-петербургский клуб проиграл со счётом 3:4. Для СКА это поражение стало первым в сезоне. После встречи Ротенберг раскритиковал качество льда в Нижнем Новгороде.

Атанасов сыграл во всех восьми матчах нового сезона КХЛ, забросив пять шайб и отдав четыре результативные передачи.