Ротенберг — об игре с «Торпедо»: ужасный лёд, в конце была судейская ошибка

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (3:4) в очередной раз заявил, что на площадке был плохой лёд, и указал на судейскую ошибку в конце игры.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Хочу поздравить с победой «Торпедо». Очередной раз хочу обратиться в лигу – ужасный лёд для обеих команд, столько брака, будет лучше, когда будет нормальный лёд, надо над этим работать. В конце была судейская ошибка. У «Торпедо» было пять человек на льду, когда сказали, что они будут вчетвером, у них было пять человек минуту на льду. Такие моменты не красят хоккей. А так заслуженная победа «Торпедо», — сказал Ротенберг на послематчевом интервью.

В следующей игре СКА отправится в гости к ярославскому «Локомотиву» 8 сентября.