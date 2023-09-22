В московском «Динамо» назвали срок возвращения в строй основного голкипера команды

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о сроках возвращения травмированных голкипера Ильи Коновалова и нападающего Егора Морозова.
«Когда ждём возвращения в строй Коновалова и Морозова? Сегодня-завтра мы выведем их из списка травмированных. По возвращении команды из поездки они присоединятся в общую группу», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Илья Коновалов провёл пять матчей, в которых пропустил шесть шайб. На счету голкипера две голевые передачи. 28-летний Егор Морозов принял участие в шести играх. Результативными действиями хоккеист не отметился.
«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 14 очков за девять матчей.
- 22 сентября 2023
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