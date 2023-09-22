«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен

«Сибирь» произвела обмен с «Нефтехимиком», сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.
Отмечается, что состав нижнекамской команды в результате сделки пополнил 28-летний нападающий Никита Сетдиков. В обратном направлении проследовал 27-летний форвард Михаил Назаров.
Напомним, 20 сентября «Сибирь» поместила Сетдикова в список отказов. По истечении срока нападающего не забрал ни один клуб. Назаров же является воспитанником новосибирской команды и возвращается в родные места.
Сетдиков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Показатель полезности форварда составляет «+1». Сетдиков выступал в «Сибири» с 2020 года. Ранее он играл в екатеринбургском «Автомобилисте», рижском «Динамо», нижегородском «Торпедо» и других клубах.
- 22 сентября 2023
-
17:10
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:58
-
15:54
-
15:51
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:59
-
14:46
-
14:30
-
14:24
-
14:18
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:12
-
11:53
-
11:41
-
11:30
-
11:20