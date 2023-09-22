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«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен

«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен
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«Сибирь» произвела обмен с «Нефтехимиком», сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.

Отмечается, что состав нижнекамской команды в результате сделки пополнил 28-летний нападающий Никита Сетдиков. В обратном направлении проследовал 27-летний форвард Михаил Назаров.

Напомним, 20 сентября «Сибирь» поместила Сетдикова в список отказов. По истечении срока нападающего не забрал ни один клуб. Назаров же является воспитанником новосибирской команды и возвращается в родные места.

Сетдиков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Показатель полезности форварда составляет «+1». Сетдиков выступал в «Сибири» с 2020 года. Ранее он играл в екатеринбургском «Автомобилисте», рижском «Динамо», нижегородском «Торпедо» и других клубах.

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