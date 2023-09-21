«Хотим делать состав сильнее». Немировски — об отказе «Сибири» от Сетдикова

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски после победного матча с «Авангардом» (4:3) рассказал о причинах расставания с Никитой Сетдиковым.
«Коротков не доиграл матч в Санкт-Петербурге? Это не рецидив, просто после большой паузы ему было тяжеловато, нагрузил мышцы. Надеюсь, в ближайшие дни он выйдет на тренировку.
Андреофф не показывал эмоции, но я знаю, что он переживал сильно из-за отсутствия голов и очков. Он понимает, что он приехал помогать команде, что он может забивать и исполнять вот такие моменты. Пытался поддерживать его и хорошо, что он прервал свою серию. Дебют Белоусова? Он показал себя умным игроком и хорошо прочитывал ситуации. Отказ от Никиты Сетдикова? Мы хотим двигаться дальше, делать состав сильнее», — сказал Немировски на пресс-конференции.
- 21 сентября 2023
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