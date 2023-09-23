Завьялов: «Витязь» в игре с минским «Динамо» подвели удаления
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3).
«Хорошая игра. Мы прекрасно понимали, что соперник начнёт встречу агрессивно. Первая домашняя встреча была проиграна и им нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы неплохо вошли в игру, единственное, что подвели удаления. Последнее пятиминутное удаление сильно выбило. Упрекнуть ребят не в чем — ни в самоотдаче, ни в желании, ни в самоотверженности», — сказал Завьялов на пресс-конференции после матча.
«Витязь» потерпел девятое поражение в 10 матчах нынешнего сезона. Подмосковная команда имеет в своём актие три очка и занимает последнее место в Западной конференции.
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