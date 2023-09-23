Квартальнов — о матче минского «Динамо» и «Витязя»: играли две раненые команды

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Здорово, что победили. Первая домашняя победа. Поздравляю болельщиков и команду. Тяжелая победа. Но они и не будут легкими. Вышли две раненые команды. Открою тайну. Сегодня играли лучше, чем в выездном матче с «Витязем» (4 сентября «Динамо» выиграло в Балашихе со счётом 7:0 – Прим. «Чемпионата»). Но так бывает, тогда всё забросили. В пятницу играли после поражений. Надо было потерпеть. Тут тонкая грань, чтобы не свалиться. Победы придают силу и уверенность.

Слава Основин, который провёл первый матч, – молодец. Он играл с корабля на бал. Пока он не совсем готов. Приняли решение, что он сыграет. Каково состояние Пинчука? Пока не знаю, не успел пообщаться ни с ним, ни с доктором. Скоро будет обследование. Иван Секерин дебютировал. Хотели сделать ротацию состава. Он вышел 13-м нападающим. Ване было непросто. Но он старался — молодец. В фарм-клубе в экстралиге играл здорово, получил хорошие рекомендации. И вернулся обратно. Это пример для остальных. Если мы кого-то отправляем в фарм-клуб, то не надо там валять дурака. Там тоже хорошая лига. Двери для всех открыты. К слову, тоже получил травму и не доиграл.

Почему Мэдисон Боуи пропускал матч? Это тренерское решение. Шинкевич и Дерябин тоже не играли. Ротация линии обороны», — приводит официальный сайт клуба слова Квартальнова.