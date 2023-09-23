Квартальнов — о матче минского «Динамо» и «Витязя»: играли две раненые команды

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Витязем» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Здорово, что победили. Первая домашняя победа. Поздравляю болельщиков и команду. Тяжелая победа. Но они и не будут легкими. Вышли две раненые команды. Открою тайну. Сегодня играли лучше, чем в выездном матче с «Витязем» (4 сентября «Динамо» выиграло в Балашихе со счётом 7:0 – Прим. «Чемпионата»). Но так бывает, тогда всё забросили. В пятницу играли после поражений. Надо было потерпеть. Тут тонкая грань, чтобы не свалиться. Победы придают силу и уверенность.
Слава Основин, который провёл первый матч, – молодец. Он играл с корабля на бал. Пока он не совсем готов. Приняли решение, что он сыграет. Каково состояние Пинчука? Пока не знаю, не успел пообщаться ни с ним, ни с доктором. Скоро будет обследование. Иван Секерин дебютировал. Хотели сделать ротацию состава. Он вышел 13-м нападающим. Ване было непросто. Но он старался — молодец. В фарм-клубе в экстралиге играл здорово, получил хорошие рекомендации. И вернулся обратно. Это пример для остальных. Если мы кого-то отправляем в фарм-клуб, то не надо там валять дурака. Там тоже хорошая лига. Двери для всех открыты. К слову, тоже получил травму и не доиграл.
Почему Мэдисон Боуи пропускал матч? Это тренерское решение. Шинкевич и Дерябин тоже не играли. Ротация линии обороны», — приводит официальный сайт клуба слова Квартальнова.
- 23 сентября 2023
-
03:59
-
03:15
-
02:57
-
02:00
-
01:00
-
00:30
- 22 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
20:18
-
19:55
-
19:37
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:18
-
17:57