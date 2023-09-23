Арендованный из «Динамо» защитник Никитин забил дебютный гол в КХЛ в ворота бело-голубых
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4.
За «Адмирал» дебютную шайбу в своей второй смене в КХЛ забросил защитник Егор Никитин, играющий на правах аренды из московского «Динамо». 19-летний игрок обороны забил гол броском от борта в ближнюю девятку ворот Константина Волкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Гусев, Ожиганов) – 24:58 (5x5) 0:2 Кудрявцев (Петухов) – 29:49 (5x5) 1:2 Шевченко (Соловьёв, Варфоломеев) – 33:22 (5x4) 1:3 Муранов (Джиошвили) – 42:43 (5x5) 1:4 Уил (Ожиганов, Волков) – 48:14 (5x4) 2:4 Никитин (Фьоре, Метальников) – 52:27 (5x5) 3:4 Соловьёв (Горшков, Гутик) – 57:19 (6x4) 3:5 О'Делл (Ожиганов) – 57:54 (5x5) 4:5 Соловьёв (Гутик) – 59:41 (6x4)
«Динамо» одержало седьмую победу подряд и вышло на первое место в общей таблице КХЛ.
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