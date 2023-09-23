Арендованный из «Динамо» защитник Никитин забил дебютный гол в КХЛ в ворота бело-голубых

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4.

За «Адмирал» дебютную шайбу в своей второй смене в КХЛ забросил защитник Егор Никитин, играющий на правах аренды из московского «Динамо». 19-летний игрок обороны забил гол броском от борта в ближнюю девятку ворот Константина Волкова.

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«Динамо» одержало седьмую победу подряд и вышло на первое место в общей таблице КХЛ.