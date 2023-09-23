«Могли ещё раньше решить». Немировски прокомментировал 3-ю победу в сезоне над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал третью победу в сезоне в матчах с «Барысом» (4:2).

«Хорошая встреча получилась. Могли ещё раньше решить эту игру в большинстве, забили два гола в большинстве, но ещё надо добавить. Как обычно, Красоткин выручал в нужных моментах. Помогло, что мы первые забили сегодня. А так ребята бились, хорошее движение было. Видно, что они чуть получше двигают шайбу и думают, как играть вперёд, и давление чуть-чуть лучше было сегодня. Очень доволен ребятами, они бились, много сил отдали.

Две победы — эхо матча со СКА? Я даже думаю, что раньше психология сработала. Не смотрите, что мы проиграли «Сочи». Мы начали играть, как мы хотели: быстрее вперёд, и у «Сочи» было много проблем с нами в равных составах, не успевали по скорости решений. Но начало упустили, потом были удаления, и это сбило нас. А в общем я думаю, всё поменялось уже тогда. Не смотрите, что мы в том матче проиграли, мы начали играть так, как мы должны играть.

Гоголев в первом звене? Когда мы подписывали его летом, решали, какое звено. Он серьёзно готовился, ему нужно было дать шанс. Если даёшь шанс, игрок должен забивать и отдавать. Надо ставить на те позиции, где он может исполнять.

Красоткин готов физически к матчам с «Динамо» и СКА? Мы пока ещё не решили, кто будет играть в следующем матче. Мы всё понимаем. Его форма не падает, сам в очень хорошей форме приехал на сборы. Сколько мы будем давать, столько он готов играть.

Ничего не дали создать в равных составах? Постоянно говорим об удалениях. Видно, что у «Барыса» большинство хорошо работает. У Барбера хороший бросок, он забил два гола. У них в принципе опасное большинство. Перед матчем говорили, что надо больше играть «пять на пять»: они не могли играть с нами в равных составах дома.

Назаров сыграет в ближайших матчах? Он играл уже, предсезонку прошёл. Думаю, увидим его точно в ближайших играх.

Тайм-аут посреди матча в большинстве? Просто хотел ещё гол забить, взять инициативу. Счёт 2:1, хотели забить третий гол, дать отдохнуть лидерам. Поговорили чуть-чуть. Если бы потребовался тайм-аут в конце игры, то я между вторым и третьим периодом в раздевалке рассказываю, что надо делать.

Ефремов органично смотрится в большинстве? По движению видно, что Ефремов успевает, очень помогает, хорошо играет, добавляет. Даём шанс другим. Ефремов хорошо в прошлой игре забил.

Капитанская нашивка давила на Аланова? Нет, нам неважно, кто будет капитаном. Все должны быть лидерами в нашей раздевалке. Все должны стремиться это делать. В хорошей команде не только один лидер, а вся раздевалка. Мы пытаемся всех делать лидерами, несмотря на то кто выходит», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.