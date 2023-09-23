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Главный тренер «Лады» назвал причины победы над «Куньлунем», ставшей четвёртой подряд

Главный тренер «Лады» назвал причины победы над «Куньлунем», ставшей четвёртой подряд
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (5:1).

«Соперник сегодня создал достаточно моментов у наших ворот. Или, скорее, мы позволили создать эти моменты, но удача была на нашей стороне. У нас была хорошая реализация своих моментов, ну а соперник моменты, кроме одного, не реализовал. Поэтому и такой результат.

Работу третьего звена оцениваю положительно, раз они три шайбы забили.

По дебюту Росандича: мы прекрасно понимаем, что он не в оптимальной форме. Он и не может быть в оптимальной форме, если учесть, когда он последний раз играл в хоккей. Через игры, будем ждать, будем терпеть. Он у нас не один такой не в оптимальной форме. Смотреть, терпеть, ждать, работать. В принципе, обойма защитников у нас сейчас есть», — сказал Браташ на пресс-конференции.

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