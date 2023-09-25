Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — предпоследний, Ротенберг не попадает в топ-10

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.