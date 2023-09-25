Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — предпоследний, Ротенберг не попадает в топ-10
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.
|1
|Игорь Ларионов
|«Торпедо»
|2
|Андрей Разин
|«Металлург»
|3
|Олег Браташ
|«Лада»
|4
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|5
|Зинэтула Билялетдинов
|«Ак Барс»
|6
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|7
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|8
|Игорь Никитин
|«Локомотив»
|9
|Дмитрий Кокорев
|ХК «Сочи»
|10
|Сергей Фёдоров
|ЦСКА
|11
|Роман Ротенберг
|СКА
|12
|Михаил Кравец
|«Авангард»
|13
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|14
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|15
|Дэвид Немировски
|«Сибирь»
|16
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|17
|Анвар Гатиятулин
|«Трактор»
|18
|Андрей Мартемьянов
|«Амур»
|19
|Виктор Игнатьев
|«Куньлунь»
|20
|Олег Леонтьев
|«Нефтехимик»
|21
|Андрей Скабелка
|«Барыс»
|22
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|23
|Александр Завьялов
|«Витязь»
Комментарии
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