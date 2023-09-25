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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — предпоследний, Ротенберг не попадает в топ-10

Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов — предпоследний, Ротенберг не попадает в топ-10
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2023/2024 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение.

1Игорь Ларионов«Торпедо»
2Андрей Разин«Металлург»
3Олег Браташ«Лада»
4Алексей Кудашов«Динамо» М
5Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
6Алексей Жамнов«Спартак»
7Андрей Козырев«Северсталь»
8Игорь Никитин«Локомотив»
9Дмитрий КокоревХК «Сочи»
10Сергей ФёдоровЦСКА
11Роман РотенбергСКА
12Михаил Кравец«Авангард»
13Виктор Козлов«Салават Юлаев»
14Николай Заварухин«Автомобилист»
15Дэвид Немировски«Сибирь»
16Леонид Тамбиев«Адмирал»
17Анвар Гатиятулин«Трактор»
18Андрей Мартемьянов«Амур»
19Виктор Игнатьев«Куньлунь»
20Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21Андрей Скабелка«Барыс»
22Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
23Александр Завьялов«Витязь»
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