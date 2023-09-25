«Хоккей «Барыса» мне нравится». Бывший вице-президент КФХ — об игре казахстанского клуба

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея с шайбой Владимир Корсунский оценил игру «Барыса» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Барыс» два раза подряд проиграл очень обидно — команда выглядела неплохо и вратарь хорошо играл. Будем надеяться, что казахстанская команда сможет прервать эту серию поражений сегодня в Нижнекамске. Хоккей «Барыса» мне нравится, единственный минус — это игра в обороне. Очень много ошибок совершается при защитных действиях. Но думаю, сегодня «Барыс» победит», — цитирует Корсунского Sports.kz.

Сегодня, 25 сентября, в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Барыс». Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее словацкий голкипер Юлиус Гудачек прокомментировал свой уход из «Барыса».