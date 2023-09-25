«Хоккей «Барыса» мне нравится». Бывший вице-президент КФХ — об игре казахстанского клуба
Поделиться
Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея с шайбой Владимир Корсунский оценил игру «Барыса» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Барыс» два раза подряд проиграл очень обидно — команда выглядела неплохо и вратарь хорошо играл. Будем надеяться, что казахстанская команда сможет прервать эту серию поражений сегодня в Нижнекамске. Хоккей «Барыса» мне нравится, единственный минус — это игра в обороне. Очень много ошибок совершается при защитных действиях. Но думаю, сегодня «Барыс» победит», — цитирует Корсунского Sports.kz.
Сегодня, 25 сентября, в Нижнекамске местный «Нефтехимик» примет «Барыс». Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее словацкий голкипер Юлиус Гудачек прокомментировал свой уход из «Барыса».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
14:00
-
13:46
-
13:27
-
13:23
-
13:05
-
12:50
-
12:36
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
Партнерский контент