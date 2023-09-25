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Юлиус Гудачек рассказал о причинах ухода из «Барыса»

Юлиус Гудачек рассказал о причинах ухода из «Барыса»
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Словацкий голкипер Юлиус Гудачек прокомментировал свой уход из «Барыса».

«Хотел продолжить выступать в КХЛ? Определённо. В России, когда цель достигнута и команда выходит в плей-офф, тобой довольны. При той статистике, которая у меня была, я бы без проблем продлил контракт. Во время итогового совещания я получил положительные отзывы от руководства.

Однако, поскольку мы не выполнили командную задачу, легионерам пришлось уйти. Я понял это. В команду они привели великолепного канадского вратаря Эдди Паскуале. Для клуба это отлично, и смею сказать, что «Барыс» в этом году обязательно выйдет в плей-офф», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.

Ранее Гудачек рассказал о своём отношении к игре в Континентальной хоккейной лиге.

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