Юлиус Гудачек рассказал о причинах ухода из «Барыса»
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Словацкий голкипер Юлиус Гудачек прокомментировал свой уход из «Барыса».
«Хотел продолжить выступать в КХЛ? Определённо. В России, когда цель достигнута и команда выходит в плей-офф, тобой довольны. При той статистике, которая у меня была, я бы без проблем продлил контракт. Во время итогового совещания я получил положительные отзывы от руководства.
Однако, поскольку мы не выполнили командную задачу, легионерам пришлось уйти. Я понял это. В команду они привели великолепного канадского вратаря Эдди Паскуале. Для клуба это отлично, и смею сказать, что «Барыс» в этом году обязательно выйдет в плей-офф», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.
Ранее Гудачек рассказал о своём отношении к игре в Континентальной хоккейной лиге.
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