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СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»

СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»
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Во Владивостоке закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На второй минуте первого периода Тайлер Граовац с передач Александра Шевченко и Прохора Корбита забросил первую шайбу в матче.

На седьмой минуте второго периода Николай Поляков с передач Валентина Зыкова и Никиты Камалова восстановил равенство в счёте. В середине второй двадцатиминутки форвард хозяев Даниил Гутик забросил вторую шайбу дальневосточного клуба в матче, однако судьи после видеопросмотра отменили гол из-за игры высоко поднятой клюшкой.

На 12-й минуте третьего периода Захар Бардаков с передач Николая Полякова и Валентина Зыкова вывел СКА вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Граовац (Шевченко, Корбит) – 01:33 (5x5)     1:1 Поляков (Зыков, Камалов) – 26:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Поляков, Зыков) – 51:42 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.

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