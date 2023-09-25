СКА одержал третью победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На второй минуте первого периода Тайлер Граовац с передач Александра Шевченко и Прохора Корбита забросил первую шайбу в матче.
На седьмой минуте второго периода Николай Поляков с передач Валентина Зыкова и Никиты Камалова восстановил равенство в счёте. В середине второй двадцатиминутки форвард хозяев Даниил Гутик забросил вторую шайбу дальневосточного клуба в матче, однако судьи после видеопросмотра отменили гол из-за игры высоко поднятой клюшкой.
На 12-й минуте третьего периода Захар Бардаков с передач Николая Полякова и Валентина Зыкова вывел СКА вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.
- 25 сентября 2023
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