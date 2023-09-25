«Что за бред?!» Сергей Костицын иронично отреагировал на слова бывшего одноклубника в НХЛ

Бывший нападающий «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз» Сергей Костицын, ныне выступающий за жлобинский «Металлург», отреагировал на слова экс-защитника НХЛ, обладателя Кубка Стэнли — 2009 Хэла Гилла.

В подкасте Spittin’ Chiclets игрок рассказал занимательную историю о белорусском форварде, с которым они пересекались в сезоне-2009/2010 в «Монреаль Канадиенс» и в кампании-2011/2012 в «Нэшвилл Предаторз». Гилл поведал, что Костицын во времена «Хабс» был «плохим партнёром, плохим человеком», а во времена игры за «хищников» ел хлопья с главным тренером Барри Тротцем.

«Кто это? Играл со мной? Ну как он играл… ходил по полю (смеётся). Вот этот, что ли? Видел, видел, да! Что скажу? Да ничего. Я вообще только вспомнил, что человек играл. Я вообще его не помню! Что он там рассказывает, я вообще без понятия. Я вообще его в «Монреале» даже не помню. Помню, в «Нэшвилл» приехал. Я с человеком даже не разговаривал, наверное, за столько лет, пока там был, ни разу. Фиг его знает, что он там говорит.

Он говорил, что Барри Тротц со мной ел хлопья? Что за бред?! Ну, может, ел пару раз. Ну а что, там комната, сидишь, кушаешь. Но не так, чтобы… Слушай, они ж там любят рассказывать, снимают подкасты, говнясты! Им же попиариться надо, что-нибудь сказать. Да и всё. Про Россию несут. То им наличку давали, то не наличку. Бред разный. Мне даже нечего сказать.

Привет передать? Здорово, Хэл! Как дела? (смеётся) Слава богу, ты меня помнишь! Я тебя — нет», — приводит слова Костицына пресс-служба «Металлурга».