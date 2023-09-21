Гилл: ужас, каким Сергей Костицын был в «Монреале»! Плохой партнёр, плохой человек

Экс-защитник НХЛ, обладатель Кубка Стэнли―2009 Хэл Гилл в подкасте Spittin’ Chiclets рассказал занимательную историю о белорусском нападающем Сергее Костицыне. Хоккеисты пересекались в сезоне-2009/2010 в «Монреаль Канадиенс» и в кампании-2011/2012 в «Нэшвилл Предаторз».

«Вот вам крутая история. Я был обменян из «Монреаля». В «Нэшвилле» тогда играл Сергей Костицын. Ужас, каким он был в «Монреале»! Плохой партнёр, плохой человек. Я старался держаться от него подальше. Приезжаю в Нэшвилл, ко мне подошёл Костицын и как ни в чём не бывало: «Привет! Как дела? Как жизнь?»

Думаю: «Это совсем не в его стиле». Поболтали, короче. А он ведь тут хорошо играл — действительно хорошо. Иду к Тротцу (Барри Тротц, тренер. — Прим. «Чемпионата») и спрашиваю: «Ты что с ним сделал-то?» А он говорит: «Я с ним каждое утро ем хлопья». То есть он приходит на каток, ждёт, когда зайдёт [Костицын], потом насыпает миску хлопьев, подсаживается к нему и болтает о том, о сём.

Это помогло ему открыться? Это фишка Троци — он разговаривает с людьми. Ты даже не думаешь, что вы про работу разговариваете, как вдруг опомнишься и такой… А как мы тут вообще оказались? В какой-то момент вы вдруг переключаетесь на хоккей», — сказал Гилл.