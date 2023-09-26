Щитов: Серебрякову нужно всё хорошо взвесить, в СКА будет давление. Это может стать ударом

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мыслями о возможном обмене голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА. По мнению экс-хоккеиста, этот переход может помочь санкт-петербургскому клубу выиграть Кубок Гагарина. В то же время Щитов опасается, что в СКА Серебрякову не дадут должного доверия в случае ошибок. Экс-защитник считает, что вратарю надо тщательно обдумать своё решение.

«Если Серебряков перейдёт в СКА, надо понять, почему от него отказываются во Владивостоке. Никита — классный вратарь, провёл потрясающий прошлый сезон и плей‑офф. Он очень нужен «Адмиралу». Не понимаю, почему руководство клуба думает о том, чтобы его отдать.

СКА пытается уговорить? Если «Адмирал» дорожит голкипером, который так им помог, они его сохранят. А если нет, значит, он перейдёт в СКА. И для команды из Санкт‑Петербурга это будет очень серьёзное усиление. Главное, чтобы ему полностью доверились и не посадили его в запас, если у него вдруг не пойдёт игра. В новом коллективе может не получиться сразу.

Пример Владислава Подъяпольского, у которого не пошло в СКА? Главное, чтобы это не произошло с Серебряковым. Если всё будет хорошо развиваться, Никита продолжит прогрессировать и играть за сборную.

Если Серебряков в СКА будет показывать уровень прошлого сезона, он сможет привести команду к Кубку Гагарина? Думаю, да. Но, опять же, хоккей — сложная игра, в ней много нюансов. Не только от вратаря зависит итоговый результат. Здесь важно всё: отношения в коллективе, микроклимат в раздевалке, поведение тренерского штаба. В прошлом сезоне было видно, что в «Адмирале» классный коллектив, Серебряков много играл, у него был огромный кредит доверия. Он постоянно находился в игре, как и защитник Либор Шулак, который перешёл в «Авангард».

Серебрякову нужно понимать, что лучше для него, всё тщательно взвесить. В СКА будет давление, нужно будет влиться в коллектив. В Санкт‑Петербурге постоянно обновляется команда, прошлогодний лидер Марат Хайруллин, начинавший сезон капитаном, сейчас не попадает в состав. Это может быть для него большим ударом», — приводит слова Щитова «Матч ТВ».