Бахмутов назвал причину вероятного обмена Никиты Серебрякова в СКА из «Адмирала»

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов поделился мнением о вероятном обмене голкипера Никиты Серебрякова из «Адмирала» в СКА. Вратарь должен покинуть дальневосточную команду, состав которой пополнит Сергей Иванов.
«Зачем СКА столько вратарей? (смеётся) Хм, хороший вопрос. С приходом Серебрякова их будет шесть в заявке на сезон. Летом купили Маттссона из «Автомобилиста». Целое звено вратарей, можно песню знаменитую переписать. Думаю, объяснение одно: ни в одном из имеющихся голкиперов тренерский штаб не уверен. Я бы не сказал, что у армейцев катастрофическая ситуация с голкиперами. Серебрякова они давно хотели заполучить, и появился удобный случай.
Возможно, кого-то из текущих вратарей обменяют в «Адмирал». Может ли негативно сказаться на хоккеистах постоянная ротация состава? Тренерский штаб воспитывает игроков. Гальченюка несколько матчей не выпускали, потом начал забивать. Скоро армейцы нащупают свою игру и спокойно попадут в топ-4 Западной конференции. Сыграли 10 матчей, а остальные 50 могут выиграть.
Пока у них из-за такого количества новичков в команде серьёзная головная боль, но ситуация поменяется», — приводит слова Бахмутова Legalbet.
Отметим, что сейчас в основном составе СКА пять вратарей: помимо Иванова, это Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев, Кирилл Обыскалов и Артемий Плешков. Иванов сыграл семь матчах; Маттссон — шесть; Плешков — четыре; Николаев — три; Обыскалов — один.
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