Трансферная бомба в КХЛ! СКА всё-таки забирает себе лучшего вратаря лиги

Если вы внимательно изучили состав «Адмирала» перед встречей со СКА, то наверняка могли заметить, что на последнем рубеже «моряков» кого-то не хватает. Конкретно — Никиты Серебрякова, который на протяжении двух последних сезонов был основным голкипером дальневосточного клуба. Был — потому что отныне, как стало известно «Чемпионату», Серебряков будет защищать цвета петербуржцев. Хотя, если верить главному тренеру «Адмирала» Леониду Тамбиеву, у Никиты просто «болезнь», из-за которой он не играл и с «Динамо».

Материалы по теме Эксклюзив Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА

Во Владивостоке же останется один из самых талантливых молодых игроков СКА — голкипер Сергей Иванов. 19-летний вратарь уже успел показать себя на уровне КХЛ, а его дебют в лиге пришёлся как раз на игру с «Адмиралом», в которой Иванов вышел на последние 13 минут и отразил все 10 бросков. В этом же сезоне он появился на льду три раза – «засушил» «Ладу» и пропустил в общей сложности три шайбы от московского «Динамо» и «Сибири». Отметим, что интересы Серебрякова в КХЛ сейчас представляет Сергей Исаков, а дела молодого Сергея Иванова ведёт Шуми Бабаев.

Никита Серебряков Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Слухи о Серебрякове в СКА пошли ещё в концовке прошлого сезона. Но тогда обмена не состоялось, а лучший голкипер прошедшей регулярки остался в «Адмирале», подписав новый контракт с «моряками». «Серебрякова не стали менять, потому что заточены на следующий сезон? 100%. Сразу объявил, что никаких обменов. Я просто не вижу сейчас равноценного обмена. Моя цель была договориться, чтобы он не выходил на квалификационное предложение. Понимал, что даже та сумма, которую клубы могут заплатить за него, неинтересна. Сумма большая была. Но получим мы эти деньги, а потом провалимся в сезоне. На такое был не готов», — говорил спортивный директор клуба Вадим Аверкин.

В межсезонье Владивосток на Санкт-Петербург сменил только тренер вратарей Юрий Ключников, при котором Серебряков и вышел на уровень лучшего голкипера лиги. «У Юрия Викторовича своя камера. Её вешает за воротами. После каждой встречи он нарезает, и на следующий день или, если выходной, через день садимся и детально разбираем каждый момент матча, каждую атаку, каждый бросок. Всё смотрим под микроскопом», — рассказывал Никита о работе с Ключниковым в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Спустя несколько месяцев дуэт воссоединится в СКА, как это и планировалось изначально — главный тренер армейцев Роман Ротенберг был лично заинтересован в том, чтобы Ключников и Серебряков вместе представляли Петербург. 27-летний игрок после неудачного для «Адмирала» старта сезона всё-таки перебирается в Северную столицу, которая нуждается в новом основном голкипере после травмы Юхана Маттссона. При этом даже с уходом Иванова конкуренция за место в основе будет происходить между четырьмя вратарями — помимо шведа и самого Серебрякова, в Петербурге есть 20-летний Артемий Плешков, который был признан КХЛ лучшим новичком прошедшей недели, и Дмитрий Николаев, в которого, кажется, в СКА потихоньку теряют веру (знакомая история, не правда ли?).

Клуб с берегов Невы, который несколько дней назад вернул из «Лады» защитника Григория Грязнова, готовится оформить второй переход в этом сезоне. И это будет настоящая трансферная бомба — теперь лучший голкипер КХЛ предыдущего сезона будет играть в Санкт-Петербурге. Интересно, удастся ли ему надолго задержаться в армейском клубе, ведь, как известно, вратари в СКА меняются очень часто.