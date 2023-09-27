Евгений Дадонов сделал дубль в предсезонном матче с «Миннесотой Уайлд»

Сегодня, 27 сентября, в рамках предсезонного матча «Даллас Старз» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча в арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

За «Даллас» двумя шайбами отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также за команду забили Джо Павелски, Джейсон Робертсон, Мейсон Марчмент и Тайлер Сегин.

В составе «Миннесоты» единсвенную шайбу в первом периоде забил Джуджхар Хайра.

Новый сезон НХЛ 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча.

В 0:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.