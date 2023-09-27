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Евгений Дадонов сделал дубль в предсезонном матче с «Миннесотой Уайлд»

Евгений Дадонов сделал дубль в предсезонном матче с «Миннесотой Уайлд»
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Сегодня, 27 сентября, в рамках предсезонного матча «Даллас Старз» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд». Встреча в арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась счётом 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

За «Даллас» двумя шайбами отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Также за команду забили Джо Павелски, Джейсон Робертсон, Мейсон Марчмент и Тайлер Сегин.

В составе «Миннесоты» единсвенную шайбу в первом периоде забил Джуджхар Хайра.

Новый сезон НХЛ 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча.
В 0:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2023, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хайра (Луккини, Бекман) – 01:42 (5x5)     1:1 Павелски (Робертсон, Бенн) – 21:54 (5x4)     2:1 Робертсон (Сегин, Стэнковен) – 26:52 (5x5)     3:1 Дадонов (Марчмент, Лундквист) – 33:49 (5x5)     4:1 Марчмент (Линделль, Факса) – 42:53 (5x5)     5:1 Сегин (Лундквист) – 53:48 (5x5)     6:1 Дадонов (Стэнковен, Дюшейн) – 55:47 (5x4)    
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