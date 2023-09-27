СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв всухую «Сибирь» в гостях

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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В первом периоде команды голов не забили.

В середине второй двадцатиминутки Михаил Воробьёв с передач Артёма Сергеева и Александра Никишина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.

В конце третьего периода Алекс Гальченюк установил окончательный счёт в матче, оформив дубль.

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Для СКА эта победа стала четвёртой подряд после пяти проигранных встреч. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.