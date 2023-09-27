СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв всухую «Сибирь» в гостях

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В первом периоде команды голов не забили.
В середине второй двадцатиминутки Михаил Воробьёв с передач Артёма Сергеева и Александра Никишина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.
В конце третьего периода Алекс Гальченюк установил окончательный счёт в матче, оформив дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Для СКА эта победа стала четвёртой подряд после пяти проигранных встреч. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.
- 27 сентября 2023
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:37
-
16:31
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:40
-
12:26
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:23
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00