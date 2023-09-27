Андрей Зюзин рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью

Экс-тренер «Салавата Юлаева» и «Сочи», второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью.

«Вторая супруга Елена сказала — либо мы вместе и нет алкоголя, либо мы не будем вместе. И, конечно же, я сразу сказал — естественно, алкоголя в жизни больше не будет. Я не употребляю алкоголь до сих пор, он исключён, в нашей семье его нет, ни по праздничным дням, ни по каким», — приводит слова Зюзина ГТРК «Башкортостан».

Зюзин сыграл в Национальной хоккейной лиге 496 матчей, в которых забросил 38 шайб с 82 результативными передачами, набрав в общей сложности 120 очков. Андрей — трижды бронзовый призёр чемпионатов страны в сезонах-1995, 1996, 1997 в составе «Салавата Юлаева», бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 1996, 1997 годов.