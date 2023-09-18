Зюзин — об удалении Ротенберга: я провёл в НХЛ пять сотен матчей, ни разу такого не видел

Экс-тренер «Салавата Юлаева» и «Сочи», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин оценил эпизод в концовке матча СКА — «Сибирь» (1:2), в котором были удалены форвард армейцев Брендан Лайпсик и главный тренер Роман Ротенберг.
«В НХЛ в арбитраже есть такое понятие — «гейм менеджмент». Это когда судья, оставаясь в тени, чётко контролирует ход игры. Причем за счёт знания как правил, так и психологии хоккеистов.
Провёл в НХЛ пять сотен матчей — и ни разу не сталкивался с тем, что вчера произошло в Питере в концовке первого периода. Не столь важно, кто в том эпизоде ударил клюшкой Лайпсика. Более важно то, что арбитры не погасили страсти, а, наоборот, их разожгли.
А ведь эти два штрафа за неспортивное поведение, причём на ровном месте, и стали решающими, был забит победный гол. То есть налицо непосредственное влияние арбитров на результат матча. Грубейшая ошибка!
Как в НХЛ в данной ситуации действовали бы арбитры? Они бы не стали принимать решения сгоряча, в первой же паузе, когда нервы у игрока были на пределе. Наоборот, заиграли бы момент — и провели бы разъяснительную беседу с Лайпсиком в следующем эпизоде, когда и форвард, и его скамейка уже были бы более спокойными. Это и есть менеджмент игры. А в Питере всё получилось наоборот. Судьи сами плеснули бензина в огонь — и понеслось, результат матча сделан…
Знаете, к этому скандалу всё шло. Накануне матча прочитал интервью главного арбитра КХЛ. Оно очень странное. Наш главный судья в нём признал детские ошибки из матча СКА — «Торпедо», а потом сообщил, что за них никто не ответил, и те же самые судьи спокойно продолжили работать на матчах в КХЛ.
Послушайте, в профессиональной лиге, в которую вкладываются миллиарды рублей, такой пятикопеечной безответственности быть не должно!», — сказал Зюзин в интервью Russia-Hockey.ru.
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