Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал основной эпизод проигранного матча с «Локомотивом»

Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал основной эпизод проигранного матча с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).

«Настраивали ребят на быстрый хоккей. Знали, что у «Локомотива» сплав опыта и молодости. Здорово, что повели в счёте, забили хороший гол после прессинга. Где-то имели шанс забить ещё. Основной эпизод — второй период, когда проиграли борьбу перед воротами и пропустили гол. Такой же момент в третьем периоде, который, наверное, решил исход матча: проигранная борьба перед своими воротами и результат не в нашу пользу.

После хорошего первого периода у команды произошёл какой-то сбой или «Локомотив» добавил? И то, и другое. Соперник во втором периоде хорошо держал шайбу, делал наложение. Наверное, один из главных факторов. Хотя второй период, если смотреть по броскам, был равным. «Локомотив» больше владел шайбой в зоне атаки, нагрузили наших защитников, и во второй шайбе сказался недостаток концентрации, здесь всей пятёркой недоработали.

Планировали, что сегодня Денежкин будет играть. Из-за болезни он не сыграл, а так был бы в составе», — цитирует Заварухина сайт «Локомотива».

В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Автомобилистом», Тесанов набрал два очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android