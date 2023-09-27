Тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал основной эпизод проигранного матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).
«Настраивали ребят на быстрый хоккей. Знали, что у «Локомотива» сплав опыта и молодости. Здорово, что повели в счёте, забили хороший гол после прессинга. Где-то имели шанс забить ещё. Основной эпизод — второй период, когда проиграли борьбу перед воротами и пропустили гол. Такой же момент в третьем периоде, который, наверное, решил исход матча: проигранная борьба перед своими воротами и результат не в нашу пользу.
После хорошего первого периода у команды произошёл какой-то сбой или «Локомотив» добавил? И то, и другое. Соперник во втором периоде хорошо держал шайбу, делал наложение. Наверное, один из главных факторов. Хотя второй период, если смотреть по броскам, был равным. «Локомотив» больше владел шайбой в зоне атаки, нагрузили наших защитников, и во второй шайбе сказался недостаток концентрации, здесь всей пятёркой недоработали.
Планировали, что сегодня Денежкин будет играть. Из-за болезни он не сыграл, а так был бы в составе», — цитирует Заварухина сайт «Локомотива».
В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Северсталью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.
- 27 сентября 2023
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