«Что вы от меня хотите?» Тренер «Адмирала» Тамбиев вступил в перепалку с журналистом

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победу над «Барысом» (3:2 Б) и вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции.

— Прежде всего хочу поздравить свою команду с победой. Такая важная победа, трудно в этом сезоне пока даются победы. По игре скажу, что до счёта 2:0 была очень хорошая, солидная игра в нашем исполнении, но когда мы забили второй гол, почему-то потеряли нить игры и отдали инициативу сопернику своими неправильными действиями. Получилась такая нервная концовка. Я рад, что мы выиграли. Два очка нам сейчас очень нужны. Сейчас немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу.

— Положа руку на сердце, можно сказать, что немного повезло?

— Кому?

— Вам.

— Нам? Это «Барысу» повезло.

— В чём повезло «Барысу», которые заперли вас в зоне? Или посмотрите на статистику бросков и выигранных вбрасываний.

— А что вы от меня хотите? Я не пойму.

— Ничего, я просто спрашиваю, повезло вам или нет. Если нет, то скажите нет тогда.

— Я сказал нет, «Барысу» повезло. Какой ещё ответ?

— Я считаю наоборот.

— Ну, это ваше мнение.

— Две шайбы в меньшинстве пропустили? До счёта 2:0 всё было в наших руках, а после удаления сразу. Как снежный ком накатывается, — приводит слова Тамбиева Sports.kz.

После победы «Адмирал» набрал восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.