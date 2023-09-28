Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов рассказал о поражении от «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 ОТ).

«Понимали, что будет игра такого плана. Напряжение было на хорошем уровне. Мы неудачно сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. Обычно мы в меньшинстве неплохи, но сегодня не получилось.

Выбрались из 0:1. Возможно было в большинстве забить, и «пять на три» у нас ситуация была — но, к сожалению, не получалось. В целом ребята стараются. Есть ошибки, есть над чем работать, но мы идём дальше.

Мы готовились, понимали, что они будут делать. Они создавали моменты, и у нас они были, но надо забивать. Пока не получается. Не знаю, чего не хватило. Не хватило гола», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.