Кирилл Капризов на 32-й секунде открыл счёт в матче с «Колорадо»

В эти минуты в Сент-Поле проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» встречается с «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матч 1:0 в пользу «Миннесоты». Гол на 32-й секунде матча забил российский нападающий Кирилл Капризов.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ Капризов принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 35 результативных передач при общем коэффициенте полезности «+4».

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».