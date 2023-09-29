«Здесь всегда тяжело играть». Жафяров — о поражении в матче с бывшей командой «Торпедо»

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров высказался о поражении в матче с бывшей командой «Торпедо» (1:2 ОТ). В сезоне-2021/2022 нападающий стал лучшим бомбардиром нижегородцев, набрав 47 (19+28) очков в 47 матчах.

«Особенный матч против бывшей команды? Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лёд, обо всём забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счёт и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось. Вратари здорово сыграли. Ахтямов – красавец. Мы где-то плохо сыграли, он нас подтащил, у него всё впереди. Классный вратарь, думаю, у него всё получится.

Можно сказать, что овертайм – это отчасти фарт? Это хоккей, игра, а не какое-то действие алгоритмов, которое точно приведёт к результату. У нас результат меняется каждую секунду, матчи складываются по-разному, конечно, мы всегда выходим играть на победу.

Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому всё идёт в копилочку, впереди много встреч», – цитирует Жафярова Metaratings.ru.

Ранее агент Шуми Бабаев сообщил, что Жафяров не запрашивает обмен из «Ак Барса», несмотря на неудачный старт сезона в КХЛ. В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» девять матчей, в которых отметился лишь одной заброшенной шайбой.