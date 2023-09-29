Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Только представьте нагрузку Василевского». Кожевников — о травме лидера «Тампы»

«Только представьте нагрузку Василевского». Кожевников — о травме лидера «Тампы»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на новость о том, что голкиперу «Тампа-Бэй» Андрею Василевскому была сделана операция на спине, из-за восстановления после которой россиянин пропустит от восьми до десяти недель.

«Это хоккей, тем более в НХЛ столько бросков за игру, что вы только представьте нагрузку Андрея Василевского. Да, выбыл на два месяца, но опыт у него огромнейший, после лечения должен быстро набрать форму. Сейчас другим вратарям «Тампы» пора брать инициативу на себя, помогать команде. Спорта без травм не бывает, а Андрею все мы желаем здоровья и выздоровления, – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее отец Василевского рассказал подробности, из-за чего голкиперу понадобилось проводить операцию.

Материалы по теме
«Оказалось серьёзнее, чем мы думали». Отец Василевского — о подробностях операции вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android