«Только представьте нагрузку Василевского». Кожевников — о травме лидера «Тампы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на новость о том, что голкиперу «Тампа-Бэй» Андрею Василевскому была сделана операция на спине, из-за восстановления после которой россиянин пропустит от восьми до десяти недель.

«Это хоккей, тем более в НХЛ столько бросков за игру, что вы только представьте нагрузку Андрея Василевского. Да, выбыл на два месяца, но опыт у него огромнейший, после лечения должен быстро набрать форму. Сейчас другим вратарям «Тампы» пора брать инициативу на себя, помогать команде. Спорта без травм не бывает, а Андрею все мы желаем здоровья и выздоровления, – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее отец Василевского рассказал подробности, из-за чего голкиперу понадобилось проводить операцию.