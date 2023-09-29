«Оказалось серьёзнее, чем мы думали». Отец Василевского — о подробностях операции вратаря

Отец голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского рассказал, почему вратарю потребовалась операция. Голкипер успешно перенёс операцию на спине и восстановится через восемь — десять недель.

«Та грыжа не сразу у него появилась, она была уже долгое время. Просто она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, и это было очень болезненно. Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операции тут не потребовалось бы. Но речь идёт о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что операция необходима.

Был консилиум, который принимал решение по операции, а не Андрей. Там думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьёзнее, чем мы думали. Настроение Андрея? Оно намного лучше сейчас. Всё было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он начнёт заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, заниматься в зале. Он будет готов выдержать нагрузки», — цитирует Василевского ТАСС.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.