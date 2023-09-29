The Athletic назвал самую странную историю межсезонья, связанную с «Тампой»

The Athletic рассказал, какая история, связанная с «Тампа Бэй Лайтнинг», стала самой странной в нынешнее межсезонье.

«Снова произошёл ставший уже стандартным для межсезонья уход знакомых имён, среди которых были Алекс Киллорн, Кори Перри, Росс Колтон и Пэт Марун. Они пополнили запасы горсткой ветеранов, но на бумаге они стали хуже.

Но их самая странная история заключалась в том, что они не заключили новый долгосрочный контракт с капитаном Стивеном Стэмкосом и даже не пытались этого сделать, хотя в прошлый раз они позволили ему дойти до стадии, когда он стал неограниченно свободным агентом, и мы знаем, чем это обернулось.

Рейтинг странности: 3,2/10. Жёсткая система потолка зарплат вынуждает хорошую команду становиться немного хуже, как того требуют дальнейшие сводки новостей», — говорится в сообщении.