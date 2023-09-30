Серебряков в четвёртом матче подряд не заявлен в качестве стартового вратаря «Адмирала»

Сегодня, 30 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает «Адмирал». Начало игры — в 14:30 мск.

Стали известны составы команд на предстоящий матч. Примечательно, что уже в четвёртом матче подряд голкипер Никита Серебряков не заявлен в качестве стартового вратаря владивостокской команды. Основным вратарём «моряков» в матче с «Автомобилистом» будет Павел Хомченко.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявлял, что Серебряков пропускает матчи из-за болезни. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Серебрякова могут обменять в петербургский СКА. Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что они будут рады видеть голкипера в своём составе, но сам факт перехода ещё не подтверждён.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: соцсети «Автомобилиста»

Состав «Адмирала»: