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Серебряков в четвёртом матче подряд не заявлен в качестве стартового вратаря «Адмирала»

Серебряков в четвёртом матче подряд не заявлен в качестве стартового вратаря «Адмирала»
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Сегодня, 30 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимает «Адмирал». Начало игры — в 14:30 мск.

Стали известны составы команд на предстоящий матч. Примечательно, что уже в четвёртом матче подряд голкипер Никита Серебряков не заявлен в качестве стартового вратаря владивостокской команды. Основным вратарём «моряков» в матче с «Автомобилистом» будет Павел Хомченко.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявлял, что Серебряков пропускает матчи из-за болезни. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Серебрякова могут обменять в петербургский СКА. Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заявил, что они будут рады видеть голкипера в своём составе, но сам факт перехода ещё не подтверждён.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: соцсети «Автомобилиста»

Состав «Адмирала»:

Фото: соцсети «Адмирала»

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 0
Адмирал
Владивосток
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