Назаров: «Адмирал» должен отдать Серебрякова, пока он не ушёл бесплатно. СКА — лицо лиги

Известный тренер Андрей Назаров оценил вероятный переход вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.
«Мы живём в России, всю жизнь есть Москва и Санкт-Петербург, куда стремятся в том числе профессиональные спортсмены. ЦСКА и СКА — это лицо нашей лиги. Испокон веков было так, когда в том же Советском Союзе ЦСКА забирал себе в состав всех лучших, дальше в очереди шли «Динамо» Москва и «Спартак». Я сам так попал из Челябинска в московское «Динамо» за мешок шайб.
Если СКА хочет видеть в своих рядах вратаря Никиту Серебрякова, то, при всём уважении к «Адмиралу», надо его отдавать, пока через несколько месяцев человек не ушёл бесплатно. Нашу лигу знают во всём мире именно потому, что в ней есть звёздные клубы. Это нужно признать. Как я понимаю, армейцы готовы отдать взамен молодого талантливого вратаря, наверняка будет и денежная компенсация. Руководство «Адмирала» в лице господина Ана (генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан. – Прим. «Чемпионата») работает в КХЛ недавно. Мы все трудимся на благо российского хоккея, заботимся об имидже лиги. КХЛ держится на трёх китах: есть ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и все остальные», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 26 сентября 2023
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