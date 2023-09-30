«Это нормально для легионеров». Тренер «Адмирала» — об игре иностранцев после критики

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после поражения в матче с «Автомобилистом» (1:3).

«Легионеры заиграли лучше после публичной критики? Это нормально для легионеров. У вас же сегодня тоже Мэйсек забил, для того они и подписаны во всех клубах, на лидерские позиции, чтобы за ними тянулись молодые игроки. Они до конца ещё не лидеры «Адмирала». Я считаю, что они должны играть ещё сильнее и мощнее, причём каждую игру.

«Адмирал» расходует силы на активный старт? Думаем над этим вопросом. Пока у меня нет ответа на вопрос, почему команда просаживается в третьем периоде, но мы видим, что она просаживается. Оправданий я не ищу, здесь много составляющих — фазы отдыха, восстановления, тренированности. В третьем периоде мы и в Астане просели. До Владивостока лететь часов шесть-семь, поразмышляю об этом», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.