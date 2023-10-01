Глава ИИХФ: ФХР, КХЛ и сам Федотов не соблюдали фундаментальный закон о контрактах

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф поделился информацией о ситуации с российским голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Президент ИИХФ высказался о работе дисциплинарного комитета и времени рассмотрения дела вратаря армейцев.

В августе Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца за подписание контракта с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз» в НХЛ. Тем не менее голкипер продолжил выходить на лёд в матчах КХЛ, что нарушает санкции со стороны ИИХФ.

«У нас была чёткая и ясная позиция с самого начала по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Как уже было сказано, решение (о санкциях. — Прим. «Чемпионата») будет принимать Дисциплинарный совет. Если будет нужно, мы пойдём и дальше. ФХР, КХЛ, а также сам Иван Федотов не выполнили правила международных трансферов ИИХФ и не соблюдали фундаментальный универсальный закон о заключении контрактов.

Они умышленно разрешили отстранённому игроку выступать в соревнованиях. Мы придерживаемся другого мнения и считаем это в корне неприемлемым. Однако в то же время мы не торопимся. Поэтому на дело Федотова будет потрачено столько времени, сколько потребуется. ИИХФ твёрдо намерена обеспечить соблюдение фундаментальных принципов. Есть ли спешка в вопросе возвращения россиян на международные соревнования? Предпочитаю не комментировать», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».