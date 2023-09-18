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В ИИХФ отреагировали на то, что Иван Федотов продолжил играть в КХЛ

В ИИХФ отреагировали на то, что Иван Федотов продолжил играть в КХЛ
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на продолжение игры российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матчах Континентальной хоккейной лиги. После первой сыгранной встречи в КХЛ ИИХФ предупредила, что за последующий выход голкипера на лёд дело будет рассматривать дисциплинарный комитет. После этого Федотов выходил на лёд ещё в трёх матчах.

«То обстоятельство, что Федотов сейчас играет больше матчей, ничего не меняет в том, что ФХР, ЦСКА и сам игрок нарушают трансферные правила ИИХФ и не уважают контрактные обязательства с момента, когда он сыграл второй матч за команду. Мы ждём заседания дисциплинарного совета, прежде чем делать какое-то объявление. Они являются независимым органом и сами определяют сроки», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, летом 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за то, что он подписал контракт с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз».

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