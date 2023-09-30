«Куньлунь» сообщил о переходе Пулккинена и Макмиллана, Теэму объявили словами Розанова

«Куньлунь Ред Стар» в своём телеграм-канале объявил о переходе двух нападающих — Брэндона Макмиллана и Теэму Пулккинена.

«Состав «Куньлунь Ред Стар» пополнил Брэндон Макмиллан — опытный форвард, готовый сыграть как на краю, так и в центре. Контракт заключён до конца сезона-2023/2024.

Би-Мэк переехал в Европу в 2015 году, до того проведя неплохую карьеру в Северной Америке: у него 171 матч в НХЛ (36 очков суммарно за «Анахайм», «Ванкувер» и «Койотс»), даже в плей-офф Кубка Стэнли поиграл — восемь матчей, три очка. Забавный факт: матчей в НХЛ у него больше, чем в АХЛ. Неплохая карьера, хотя мог и большего достичь — всё-таки победитель МЧМ, победитель Западной Хоккейной Лиги.

В КХЛ у него были «Медвешчак», «Торпедо», «Нефтехимик», «Авангард» и три года в рижском «Динамо» — солидный опыт, 100 очков в 228 матчах регулярки, ещё три — в 11 матчах плей-офф Кубка Гагарина. За всё это время результат Брэндона на «точке» — примерно 50%.

Кстати, Макмиллан наделён и оборонительными талантами и даже в защите играл иногда. Центральный нападающий, защитник… где-то мы это уже видели. Да, Джейсон Фрэм?» — говорится в первом сообщении.

«Куранты пробили — а мы не забыли: состав «Куньлунь Ред Стар» пополнил форвард форвард Теэму Пулккинен, с ним подписан контракт на один сезон.

Словами Юрия Розанова — вот форвард, вот настоящий форвард. 159 очков в 258 матчах КХЛ — у Теэму 0,62 очка за игру! Результат выше у нас показывали только Юрчо и Рау, но это они делали за один-единственный сезон в «Куньлунь Ред Стар». Пулккинен же провёл в КХЛ уже пять сезонов, выступая за минское «Динамо», «Динамо» московское, «Локомотив» и «Трактор». В плей-офф, кстати, Теэму тоже не теряется — 13 очков в 24 играх.

До КХЛ у Пулкки — карьера в Северной Америке, где он играл, конечно, больше в АХЛ, чем в НХЛ, но едва ли это прямо говорит о его уровне: в «Детройте» пробиться в основу было объективно сложно, ну а после пары лет по фармам в Америке уже не ты работаешь на репутацию, а репутация на тебя — это вам, в принципе, многие наши игроки скажут. Кстати, со Спроулом Пулккинен долго играл вместе в системе «Ред Уингз».

За «Куньлунь» он будет выступать под номером 6.

Да, мы знаем, что про Пулккинена в «Куньлунь Ред Стар» не объявили вчера разве что «Йокерит» да телеканал «Домашний». Что делать? Понять и простить (нас)», — говорится во втором сообщении.