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Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
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Теэму Пулккинен вернулся в КХЛ, перейдя в «Куньлунь». Он единственный финн в лиге

Теэму Пулккинен вернулся в КХЛ, перейдя в «Куньлунь». Он единственный финн в лиге
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Финский нападающий Теэму Пулккинен вернулся в Континентальную хоккейную лигу. Форвард подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что 31-летний нападающий заключил соглашение до конца сезона-2023/2024.

Напомним, ранее Пулккинен играл за «Трактор» в течение двух лет. Финский нападающий принял участие в 122 встречах, в которых набрал 65 (38+27) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 258 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 68 голевых передач.

В чемпионатах НХЛ Пулккинен сыграл 83 встречи, набрав 22 (13+9) очка. В чемпионатах Финляндии нападающий сыграл 185 матчей и записал на свой счёт 128 (49+79) баллов, в плей-офф — 13 встреч и 7 (2+5) очков.

Отметим, что Пулккинен является единственным финским хоккеистом в КХЛ.

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