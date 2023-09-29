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Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
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Бывший легионер «Торпедо» и «Авангарда» Брэндон Макмиллан перейдёт в «Куньлунь»

Бывший легионер «Торпедо» и «Авангарда» Брэндон Макмиллан перейдёт в «Куньлунь»
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Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Брэндон Макмиллан перейдёт в «Куньлунь Ред Стар».

Контракт с 33-летним форвардом будет подписан до конца текущего сезона.

Напомним, Макмиллан уже выступал в Континентальной хоккейной лиге. С 2016 по 2021 год канадский нападающий успел примерить джерси загребского «Медвешчака», нижегородского «Торпедо», рижского «Динамо», омского «Авангарда» и нижнекамского «Нефтехимика». Форвард сыграл 228 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 50 шайб и отдал 50 результативных передач. Кроме того, на счету Макмиллана 11 встреч в плей-офф и 3 (2+1) очка.

Последние два сезона канадский нападающий играл за «Амбри-Пиотту», выступающую в Швейцарской национальной лиге

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