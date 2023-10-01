«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Остин Чарник, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин (дважды) и Кросс Ханас.
За «Вашингтон» забивали Дилан Строум и Мэттью Филлипс. Российский защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Российский нападающий Богдан Тринеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Форвард Александр Овечкин не принимал участие в этой встрече.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
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