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«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Детройту» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Остин Чарник, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин (дважды) и Кросс Ханас.

За «Вашингтон» забивали Дилан Строум и Мэттью Филлипс. Российский защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Российский нападающий Богдан Тринеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Форвард Александр Овечкин не принимал участие в этой встрече.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Чарник (Ханас) – 07:19 (5x5)     2:0 Зайдер (Рэймонд, Фаббри) – 13:12 (5x4)     3:0 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 22:46 (5x4)     3:1 Строум (Фрэнк, Филлипс) – 28:47 (5x4)     4:1 Ханас (Копп, Даниельсон) – 33:20 (5x5)     4:2 Филлипс (Милано, Строум) – 35:00 (5x5)     5:2 Ларкин (Дебринкэт, Холл) – 45:43 (5x5)    
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