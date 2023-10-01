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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», Варламов пропустил три гола

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», Варламов пропустил три гола
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В Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Айнлендерс» победили «Рейнджерс» со счётом 5:3. По ходу встречи хозяева вели со счётом 4:0, их соперники сократили отставание до минимума, но в концовке пропустили гол в пустые ворота.

У «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У «Рейнджерс» отличились Бреннан Отман, Баркли Гудроу и Уилл Кайлли.

Весь матч в воротах «Айлендерс» провёл российский вратарь Семён Варламов. Также в игре принимали участие ещё двое россиян — защитник Александр Романов у хозяев и нападающий Артемий Панарин у гостей.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пажо (Ли, Готье) – 07:07 (5x5)     2:0 Нельсон (Фэшинг) – 09:36 (5x5)     3:0 Хорват (Хольмстрём, Добсон) – 17:11 (5x5)     4:0 Клаттербак (Маклин, Джонстон) – 30:44 (5x5)     4:1 Отман (Трочек, Ремпе) – 45:07 (5x5)     4:2 Гудроу (Лафреньер, Труба) – 56:22 (5x5)     4:3 Кайлли (Веси, Труба) – 58:52 (6x5)     5:3 Ли – 59:52 (en)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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