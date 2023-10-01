«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», Варламов пропустил три гола

В Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Айнлендерс» победили «Рейнджерс» со счётом 5:3. По ходу встречи хозяева вели со счётом 4:0, их соперники сократили отставание до минимума, но в концовке пропустили гол в пустые ворота.
У «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У «Рейнджерс» отличились Бреннан Отман, Баркли Гудроу и Уилл Кайлли.
Весь матч в воротах «Айлендерс» провёл российский вратарь Семён Варламов. Также в игре принимали участие ещё двое россиян — защитник Александр Романов у хозяев и нападающий Артемий Панарин у гостей.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
- 1 октября 2023
-
04:43
-
04:41
-
04:32
-
03:55
-
02:45
-
02:23
-
01:00
-
00:02
- 30 сентября 2023
-
23:40
-
23:14
-
22:58
-
22:35
-
22:14
-
21:58
-
21:34
-
21:20
-
20:55
-
20:24
-
20:01
-
19:57
-
19:53
-
19:49
-
19:24
-
19:24
-
19:15
-
18:51
-
18:41
-
18:36
-
18:20
-
18:05
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:31
-
17:00