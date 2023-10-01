«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», Варламов пропустил три гола

В Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Айнлендерс» победили «Рейнджерс» со счётом 5:3. По ходу встречи хозяева вели со счётом 4:0, их соперники сократили отставание до минимума, но в концовке пропустили гол в пустые ворота.

У «Айлендерс» шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У «Рейнджерс» отличились Бреннан Отман, Баркли Гудроу и Уилл Кайлли.

Весь матч в воротах «Айлендерс» провёл российский вратарь Семён Варламов. Также в игре принимали участие ещё двое россиян — защитник Александр Романов у хозяев и нападающий Артемий Панарин у гостей.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».