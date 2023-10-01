«Тампа-Бэй» отправила российского нападающего Максима Грошева в АХЛ

«Тампа-Бэй» урезала свой предсезонный состав на 30 человек, которые были отправлены в низшие лиги. Одним из этих хоккеистов оказался российский нападающий Максим Грошев, который был отправлен в АХЛ.

Грошев принял участие в двух предсезонных матчах за «Тампа-Бэй», в которых отметился заброшенной шайбой в гостевой встрече с «Нэшвиллом».

Грошев подписал трёхлетний контракт с «Лайтнинг» в начале мая. Предыдущий сезон сложился для него посредственно. В КХЛ форвард выступал за СКА и, играя в среднем 10 с половиной минут, набрал шесть очков в 34 матчах. Периодически Грошева спускали в ВХЛ, где в составе «СКА-Невы» по итогам 23 игр в его активе 18 (9+9) очков. «Лайтнинг» забрали россиянина под 85-м номером на драфте-2020.