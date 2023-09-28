«Это молодая версия Кучерова». Ещё один российский талант сверкнул в «Тампе»

Пока Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв продолжают во внеигровом ритме готовиться к матчам регулярного чемпионата, в «Тампе» нашёлся ещё один российский талант.

Максим Грошев забил великолепный гол в матче с «Нэшвиллом». На третьей минуте второго периода 21-летний форвард прорвался в зону соперника, несмотря на настойчивую опеку с их стороны, дошёл до ворот и нанёс безукоризненный по точности бросок в «домик» – у основного вратаря «Предаторз» Юусе Сароса не нашлось контраргументов.

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В третьем периоде и овертайме ворота «Нэшвилла» защищал Ярослав Аскаров. За остаток основного времени на его долю выпало немного работы – всего шесть бросков. Но в дополнительном отрезке «Лайтнинг» произвели ещё столько же угроз, хотя овертайм длился даже меньше трёх минут. В ключевом эпизоде россиянин сыграл не лучшим образом – коснулся, однако не сумел зафиксировать шайбу в ловушке после броска с ползоны. На добивании наиболее проворным оказался Тайлер Мотт. «Нэшвилл» в этот момент играл в численном меньшинстве.

Грошев был одним из самых активных представителей «молний» на льду – за 15 минут игрового времени он нанёс три броска и заблокировал два.

«Когда вижу Максима Грошева на площадке, ничего не могу с собой поделать – вижу молодую версию Никиты Кучерова. Этот парень невероятно талантлив, у него потрясающее будущее. Когда его время придёт, он будет особенным игроком», — характеризует нападающего болельщик «Тампы» под ником @BLXCKMASS1.

Грошев подписал трёхлетний контракт с «Лайтнинг» в начале мая. Предыдущий сезон сложился для него посредственно. В КХЛ форвард выступал за СКА и, играя в среднем 10 с половиной минут, набрал шесть очков в 34 матчах. Периодически Грошева спускали в ВХЛ, где в составе «СКА-Невы» он смотрелся гораздо бодрее – по итогам 23 игр в его активе 18 (9+9) очков.

Максим – уроженец крохотного татарстанского города Аргыз площадью менее 9 км². Агрыз находится в 300 км от Казани и в 170 – от Нижнекамска. Грошев начинал заниматься хоккеем дома, но затем перевёлся в «Ижсталь». С 2015 года форвард выступал за школу «Магнитки», а с сезона 2018/2019 заиграл за команду МХЛ «Реактор». Осенью 2019 года Грошев дебютировал в КХЛ и в возрасте 17 лет 262 дней стал самым молодым хоккеистом в истории «Нефтехимика». «Лайтнинг» забрали россиянина под 85-м номером на драфте-2020. В том же году Грошев завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.

Ещё один молодой россиянин сегодня отметился в матче «Анахайм» — «Сан-Хосе». Защитник «Дакс» Павел Минтюков с помощью наброса от синей линии сравнял счёт в концовке первого периода. Этот гол стал отличным толчком для «уток» – ещё до перерыва они сумели выйти вперёд, а во втором периоде увеличили отрыв и в итоге довели дело до уверенной победы.