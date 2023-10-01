Тринеев и Суздалев отправлены в фарм-клуб «Вашингтона»

Нападающие Александр Суздалев и Богдан Тринеев отправлены в фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Беарз», сообщает пресс-служба «столичных».

Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Прошлый сезон хоккеист провёл в московском «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона». В 39 матчах регулярки Богдан набрал 13 (2+11) результативных баллов. В плей-офф за шесть матчей Тринеев набрал 2 (0+2) очка.

Форвард Александр Суздалев является гражданином Швеции, но имеет русское происхождение. В прошлом сезоне Суздалев провёл за клуб «Реджайна Пэтс», где в 66 матчах набрал 86 (38+48) очков.

Оба хоккеиста участвовали в тренировочном лагере «Вашингтона».

Ранее авторитетное издание The Athletic назвало лучший и худший расклад для «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024.