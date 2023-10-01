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The Athletic назвал лучший и худший сценарий для «Вашингтона» в новом сезоне

The Athletic назвал лучший и худший сценарий для «Вашингтона» в новом сезоне
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Авторитетное издание The Athletic назвало лучший и худший расклад для «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2023/2024.

«Лучший расклад. «Кэпиталз» Карбери — подлинная команда уровня плей-офф. Здоровые тренировки в межсезонье оживляют Бекстрёма, Кузнецов в атаке блестящ, а защита не является большой помехой. Пасиоретти приносит необходимую дополнительную пользу в атаке, в то время как Овечкин на несколько шагов приближается к истории, проводя ещё один сильный сезон.

Худший расклад. «Кэпиталз» не выходят в плей-офф и не финишируют достаточно близко к нижней части турнирной таблицы, чтобы получить высокий выбор на драфте. Кузнецов борется с трудностями, поэтому «спихнуть» его контракт станет всё сложнее. Сандин выглядит совершенно не в своей тарелке в роли защитника топ-4. В целом это скучный и несмотрибельный сезон», — говорится в сообщении.

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